محمد بن زايد: تحقيق جودة التعليم ونوعيته على رأس أولوياتنا

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،أن تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل.

وقال سموه عبر تويتر: «نهنئ الجميع في جامعة نيويورك أبوظبي، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة.. دورها الأكاديمي رافد إضافي للقطاع التعليمي والثقافي في الدولة والمنطقة.. تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل».

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