«إسعاد» تضم مدرسة «تلاميذ الأكاديمية الدولية الخاصة» إلى خياراتها التعليمية

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى عروض القطاع التعليمي لديها مدرسة «تلاميذ الأكاديمية الدولية الخاصة» الواقعة في إمارة الشارقة.

وتضمنت استمارة تقديم العروض التي وقعتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تقديم عرض حصري لحاملي البطاقة بنسبة 20% من تكلفة الرسوم الدراسة السنوية لكل المراحل الدراسية في المدرسة للعام الدراسي 2021 - 2022 على ألا يضاف العرض إلى أي خصومات أو عروض أخرى.

وتعد مدرسة «تلاميذ الأكاديمية الدولية الخاصة» من المدارس التي تحظى بسمعة ممتازة في إمارة الشارقة، والتي تعتمد المنهاج البريطاني في برامجها، وانضمامها إلى برنامج «إسعاد» سيعزز نسبة الخيارات التعليمية المتاحة أمام حاملي البطاقة وأسرهم.

يذكر أن عدد الخيارات التعليمية التي يقدمها قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد يصل إلى 189 خياراً تعليمياً يضم الجامعات والكليات، والمدارس، ورياض الأطفال.

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