تفاهم بين «إسلامية دبي» وجامعة الفلاح

المصدر: دبي - وام

وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مذكرة تفاهم مع جامعة الفلاح، وذلك انطلاقاً من حرص الجهتين على تعزيز أطر التعاون ودعم وتعزيز أدوارهما في ميادين العمل الديني والتعليمي لاسيما مجال تعليم القرآن وعلومه، وذلك بهدف توطيد جسور التعاون بما يحقق المصلحة العامة والتكامل بين جميع الجهات العامة والخاصة فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين على كل مستويات العمل والنشاطات المشتركة بينهما. وقع مذكرة التفاهم كل من حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة والأستاذ الدكتور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح.

وقال حمد الشيباني إن مذكرة التفاهم تعكس منظومة من التعاون متعددة الاختصاصات من خلال إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك في العمل الديني والتعليمي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تصب في صلب الرؤى والأهداف الاستراتيجية بين الجهتين الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الإنتاجية ومساندة العملية التعليمية عن طريق توحيد الجهود وتوجيه الإمكانات المشتركة.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور عدي عريضة عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الفلاح من جهة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية من جهة أخرى.

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