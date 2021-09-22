3600 ورقة بحثية طرحتها «نيويورك أبوظبي» منذ إنشائها

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قدمت جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 3600 ورقة بحثية، بالإضافة إلى إخراج وتنفيذ أكثر من 250 مشروعاً إبداعياً منذ إنشائها قبل 10 سنوات. واحتفت الجامعة أمس بالذكرى السنوية لتأسيسها بحضور نخبة من الأساتذة وخريجي الجامعة. وأضاء المتحدثون على إسهامات الجامعة في مجال البحث العلمي، وتزويد خريجيها بالمعرفة ومتطلبات سوق العمل.

وفي المؤتمر الصحفي الافتراضي عرضت الجامعة تقريراً ألقى الضوء على الدور الذي لعبته في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً للمعرفة والثقافة، ومساهماتها على الصعيدين المحلي والعالمي على مدى الأعوام الـ10 الماضية، ولا سيما في ما يتعلق بالتميّز الأكاديمي والبحثي والتوعية المجتمعية وإنجازات الهيئة التدريسية ونجاح الطلاب ونتائجهم، كما تناول زيادة إقبال الطلاب نحو الجامعة، وأرجع التقرير ذلك إلى المناهج التنافسية والمبتكرة ومجتمع الجامعة المتنوع.

وأوضح تقرير الجامعة أن هيئة التدريس تتكون من 300 عضو من الأساتذة، يدعمون طلابهم ويشجعون مشاركتهم في البحوث. وأشار إلى حصول أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة على 100 براءة اختراع، ونشر أكثر من 3600 ورقة بحثية، وتقديم أكثر من 250 عملاً إبداعياً بموجب برامج تكليف أو إعداد أو توجيه، بالإضافة إلى افتتاح الجامعة أكثر من 80 مختبراً ومشروعاً تدريسياً و16 مركزاً بحثياً متميزاً بإشراف نخبة من رواد الفكر، لافتاً إلى إطلاق 100 مبادرة لمواجهة الأزمة الصحية، دعماً لجهود الدولة والعالم لاحتواء انتشار «كوفيد 19».

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