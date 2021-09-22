«حمدان التعليمية» تطلق مسابقة «تحدي علوم المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي سيطلقها رسمياً الأحد المقبل الموافق26 سبتمبر الجاري في دبي. وتتيح المسابقة المجال أمام الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال بيئة افتراضية تفاعلية مثالية يتنافس عبرها أكثر من 200 طالب موهوب من دول منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأضاف: تهدف المسابقة إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال منصة افتراضية تمكّن الطلبة المشاركين من عرض مراحل تطور مشاريعهم ومشاركتها مع زملائهم.

وأضاف المهيري قائلاً: إن أهداف المسابقة تتركز حول مساعدة الطلبة الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطاء الطلبة فرصة حل مشكلات حقيقة وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين. كما توفّر المسابقة فرصة هامة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة المشاركين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع فيما بينهم.

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