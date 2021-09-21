التربية تتيح التسجيل رقمياً في اختبار "إمسات" لخريجي السنوات السابقة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي "إمسات" لخريجي السنوات السابقة، وأتاحت التسجيل رقمياً بدلاً من التقديم عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين، لأداء الاختبارات في كافة المواد (اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحياء وعلوم الحاسوب) وذلك حسب رغبة المتقدم.

وحددت الوزارة ثلاث خطوات لآلية التسجيل لاختبار "إمسات" من خلال التسجيل ذاتيا عبر موقع اختبار الإمارات القياسي بإدخال رقم الهوية، ومن ثم تفعيل الحساب من خلال الرابط الذي سيتم إرساله لبريد المسجل، وتتلخص الخطوة الثالثة في التسجيل في الاختبارات المتاحة من خلال منصة الطالب الخاصة بالاختبار.

ويستهدف طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والراغبين في الحصول على وظائف، والراغبين في الحصول على ترقية، وخريجي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

ويعتبر اختبار الإمارات القياسي "إمسات" تقييم وطني بمعايير عالمية، تطوره وزارة التربية والتعليم باستمرار لتضمن تطبيق أفضل المقاييس والممارسات العالمية لخدمة الطلبة في الدولة، ويتم إعلان نتائج اختبار "إمسات" لطلبة الثاني عشر، بعد 15 يوما عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة، وسيتم إبلاغ المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على المنصة في الفترة المذكورة، علما أن النتائج لن تنشر سوى على منصة الاختبار.

وحسب التحديث الجديد على اختبار "إمسات" تم إتاحة فرصة إعادة الاختبار على تطبيق سياسة دفع الرسوم، ويمكن للطالب التقديم في أوقات مختلفة للاختبار وليس بالضرورة في اليوم نفسه، وتعقد الاختبارات في المراكز المعتمدة والمخصصة للاختبار والموزعة في جميع أنحاء الدولة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم دائماً على تيسير عملية الاختبار وإجراءات التسجيل وتوفير مواقع قريبة لسكن الطلبة، ومن أجل ذلك خصصت الوزارة 256 مركزاً لإجراء الاختبارات موزعة على مستوى مناطق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن لدى الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فإنه عليه أن ينتظر الفرص الثانية لفتح المركز مرة أخرى، مؤكدة أن الطالب ليس مضطراً للتسجيل في مركز بعيد عن الإمارة المتواجد فيها.

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