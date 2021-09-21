«دبي للمستقبل» تعلن انضمام «ميدلسكس» إلى برنامج حاضنات الجامعات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، انضمام جامعة ميدلسكس دبي إلى «برنامج حاضنات الجامعات»، الذي يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات بمهارات ريادة الأعمال، وتشجيعهم على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، وتنفيذ أهداف «استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة»، التي تم إطلاقها تفعيلاً لمخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتم الإعلان عن انضمام جامعة ميدلسكس دبي، إلى البرنامج، خلال اجتماع حضره عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور سيدوين فيرنانديز مدير جامعة ميدلسكس دبي، وشهد توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين، لتوفير فرص مميزة لطلاب الجامعة، البالغ عددهم أكثر من 3800 طالب، من نحو 118 جنسية.

ريادة

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تشجيع الشباب على الريادة والنجاح في سن مبكرة، يسهم بدعم مسيرة التميز وريادة الأعمال وصناعة المستقبل في دبي، بطاقات وأفكار واعدة، توظف الأفكار المبتكرة في تطوير مشاريع ريادية، تحقق أحلامهم وتطلعاتهم، وتفعّل مساهمتهم في دعم تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال الجزيري: شهد برنامج حاضنات الجامعات، منذ إطلاقه، مشاركة 13 من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية في الدولة، ووفر الفرصة لطلاب المرحلة الجامعية في مختلف التخصصات العملية، للانتقال إلى مرحلة الابتكار العملي، وبلورة أفكارهم وتصوراتهم لمختلف القطاعات، في تنفيذ مشاريع نوعية على أرض الواقع.

دعم

ومن جهته، قال الدكتور سيدوين فيرنانديز مدير جامعة ميدلسكس دبي: تهدف جامعة ميدلسكس دبي، إلى تطوير مناهج مبتكرة للتعليم، ومنح طلابنا الفرصة لتجربة أفكارهم في بيئة آمنة ومبتكرة، بهدف الارتقاء بمسيرة التميز التعليمي. ويشرفنا أن ننضم إلى برنامج حاضنات الجامعات، والمساهمة في تعزيز جهود مؤسسة دبي للمستقبل، في تصميم مستقبل دبي.

ثقافة

وأضاف: ستسهم مشاركتنا في هذا البرنامج، بتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مبادراتنا المتنوعة الرامية إلى دعم الجيل القادم من الطلاب رواد الأعمال، وتعزيز التعاون البحثي بين الأوساط الأكاديمية، ومختلف القطاعات المستقبلية، من خلال مركز الابتكار والتميز، ومركز الابتكار في التجربة البشرية لدينا في الجامعة.

ويضم برنامج حاضنات الجامعات حالياً، كلاً من جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية الأزياء والتصميم، والجامعة البريطانية في دبي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة هيريوت وات، وجامعة ولونغونغ، وجامعة أميتي – دبي، وجامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي، إضافة إلى جامعة ميدلسكس دبي.

استراتيجية

تتبنى مؤسسة دبي للمستقبل الإشراف على «برنامج حاضنات الجامعات»، وتفعيل البند السادس من وثيقة الـ 50، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الجامعات إلى مناطق إبداعية، تمكن الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، عبر تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

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