جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع لنظام مبتكر في تحلية المياه المالحة

المصدر: العين - وام

نجح المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وذلك على نظام مبتكر لتحلية المياه المالحة باستخدام طاقة منخفضة.

ويعتبر هذا الابتكار إضافة مهمة وطفرة غير مسبوقة في مجال تحلية المياه المالحة، حيث إنه يقدم تقنية جديدة لتحلية المياه المالحة والتي تختلف كلياً عن نظم التحلية المستخدمة حالياً، إضافة إلى أن النظام المبتكر يحتاج إلى طاقة أقل بالمقارنة بنظم التحلية الأخرى.

وأوضح المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات أن النظام الجديد الذي تم اكتشافه يختلف عن النظم الحالية والتي تعتمد بصفة أساسية على التحلية الحرارية (Thermal desalination) والتحلية باستخدام الأغشية (Reverse Osmosis desalination)، في أنه يعتمد على التطبيق المباشر لمبادئ الفيزياء المتعلقة ببقاء الكتلة وبقاء الطاقة وكذلك مبادئ الديناميكا الحرارية، حيث إن نظام التحلية الحرارية يعتمد على استخدام مرتفع للطاقة لتبخير المياه عن طريق رفع درجة حرارتها لتصل إلى درجة الغليان ثم إعادة تكثيف المياه للحصول على مياه خالية من الأملاح، بينما يعتمد نظام الأغشية على توليد ضغط عال يسمح بنفاذ المياه فقط دون الأملاح خلال أغشية ذات مسام صغيرة لا تسمح بمرور الأملاح ومن ثم الحصول على مياه ذات نسب صغيرة جداً من الأملاح.

أما النظام المبتكر فإنه يعتمد على خفض الضغط الواقع على المياه المالحة إلى درجة تحول المياه إلى بخار دون الحاجة إلى حرارة عالية ومن ثم تكثيف المياه المتبخرة للحصول على مياه غير مالحة.

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