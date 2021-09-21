«حمدان الذكية» تتعاون مع «الشركة الذكية للتعليم المتطور» في مصر

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية، أمس، مذكرة تفاهم مع «الشركة الذكية لخدمات التعليم المتطور» التي تملكها الجامعة الدولية الرقمية في جمهورية مصر العربية، استناداً إلى خبراتها التراكمية وتجاربها الرائدة في مجال التعليم الذكي وإدارة الجودة الشاملة، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الجامعة الدولية الرقمية لبحث التعاون الثنائي في تطوير وتعزيز البرامج الأكاديمية والتدريبية والأبحاث المشتركة.

وأوضح الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان الذكية، أن مذكرة التفاهم تشكل مظلةً للتعاون المشترك بين الطرفين، وتعتبر باكورة شراكات جامعة حمدان بن محمد الذكية مع مؤسسات القطاع الخاص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن الاتفاقية العمل الأكاديمي والبحثي المشترك، وبرامج التطوير المهني وفق أحدث الأسس التعليمية وأفضل منهجيات التأهيل والتدريب والبحث العلمي.

واتفق الجانبان على التعاون المستقبلي في تنفيذ برنامج «الدبلوم المهني - خدمة العملاء 7 نجوم» في جمهورية مصر العربية، وهو البرنامج الأول من نوعه لتطوير إمكانات فرق العمل ضمن المنظومات الحكومية، وتعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم في مجال خدمة ودعم العملاء.

ومن جهته، قال الدكتور حسام بدراوي: إن المذكرة ستسهم في تحقيق رؤية الجامعة الرقمية والشركة الذكية لخدمات التعليم المتطور في تحديث طرق التعليم باستخدام استراتيجيات ومنهجيات التدريس الأكثر تقدماً، من خلال أكاديميين ذوي خبرة عالية على المستوى الدولي من أجل الاستمرار في مواكبة التطورات التعليمية الحديثة.

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