كلية دبي للسياحة تصقل مهارات الطلبة بالتدريب العملي لدخول سوق العمل وتطوير القطاع

المصدر: دبي - البيان

تقدّم كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أول منصّة تعليميّة متعدّدة التخصّصات من نوعها في المنطقة، لتخريج كوادر مؤهلة وموهوبة تحمل أفكاراً مبدعة تساهم في تطوير قطاع السياحة.

وتوفّر الكلية دورات الشهادات والدبلوم في خمسة مجالات أساسية وهي: السياحة، والضيافة، وتجارة التجزئة، وإدارة الفعاليات، وفنون الطهي، وذلك ضمن إطار التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمد لديها. وهو ما يتيح المجال أمام الطلاب لتحقيق النجاح المهني من خلال الحصول على تأهيل أكاديمي بمستوى عالمي.

وكانت الكلية قد قامت في وقتٍ سابق من هذا العام بالإعلان عن التعاون مع جامعة ليفربول جون مورس، أحد أعرق مراكز الجامعات البريطانية في التعليم العالي، لتقوم الكلية بدور الجهة التدريبية للجامعة، ما يتيح لخريجي برامج الدبلوم الحاصلين على المعدلات التراكمية المطلوبة مواصلة تحصيلهم على درجة علمية كطالب في جامعة ليفربول جون مورس حتى حصولهم على شهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من مؤسسة بريطانية مشهورة ومعتمدة.

وتسعى الكلية لأن تصبح معهد التدريب المهني الرائد في المنطقة من خلال برامجها ودوراتها التي تساهم في سد الفجوة بين التدريب العملي والدراسة الجامعية الأكاديمية المؤهلة للحصول على شهادة البكالوريوس، وهو ما يضمن إمداد القطاع بمهنيين من ذوي الكفاءات العالية.

وتتمتع الكلية بعلاقات ومقوّمات فريدة تمكّنها من إتاحة وصول الطلاب إلى العديد من المنشآت المهمة، بما فيها مجموعات الفنادق الكبيرة، ومتاجر التجزئة، والمطاعم.

وتأكيداً منها على أهمية الجانب العملي، تزود الكلية طلابها برامج تدريب عملي في الشركات العاملة بالقطاع، ما يساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتزويدهم الخبرات التي تؤهلهم ليصبحوا قادة قطاع السياحة مستقبلاً.

وتمكن خرّيجو الكلية من الدفعات السابقة من العمل مع شركائها ضمن الفعاليات التي تستضيفها دبي على مدار العام مثل: تحدي دبي للياقة، ومهرجان دبي للمأكولات، وأسبوع الموضة العربي وغيرها الكثير، وتساعد الخبرة العملية التي يكتسبها الطلاب في دورات وبرامج الكلية على تحقيق الأهداف الموضوعة لتمكينهم من الحصول على مسيرة مهنية ناجحة من خلال التأهيل الأكاديمي المتميز.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: تتبوأ دبي مكانة رائدة عالمياً في قطاع السياحة، إذ تشتهر الإمارة بحفاوتها وترحيبها بالزوار، وهو ما يعكس كرم الضيافة والأصالة الإماراتية، بالإضافة إلى توفيرها أرقى الخدمات، وأفضل التجارب للضيوف.

وندرك في كلية دبي للسياحة الحاجة لتثقيف الطلاب الشباب وإلهامهم ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم بالعمل في قطاع السياحة والضيافة، كما أننا نعمل على تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة عالمياً وأكثرها استقطاباً للزوّار وتكرار الزيارة.

ونراعي دائماً تطوير برامجنا التعليمية بما يتناسب مع أحدث التوجهات في قطاع السياحة العالمي، مع تأكيدنا على أهمية التدريب العملي على أرض الواقع.

كما نتيح لطلابنا فرص التدريب العملي مع شركائنا في القطاع مثل: هيلتون، ومجموعة فنادق جميرا، وذا ون، ومركز دبي التجاري العالمي وغيرها الكثير، حرصاً منا على تزويدهم المهارات كافة اللازمة حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح المهني.

وتلتزم كلية دبي للسياحة تأهيل الطلاب لبدء مسيرتهم المهنية، كما تقدم برامج تعليمية مثل التحضير الوظيفي، الذي يثقف الطلاب بأهمية التسويق لأنفسهم، وكذلك الالتزام بالمعايير المهنية في مكان العمل، ويدربهم أيضاً على آلية التقدم للوظائف بدءاً من كتابة السيرة الذاتية وحتى التحضير للمقابلة.

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