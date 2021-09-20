نهيان بن مبارك: التعليم ركيزة نهضة الوطن وريادته

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية التي تعزز نهضة الوطن وريادته وتميزه عالمياً خلال الـ 50 المقبلة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي التعليم كل الرعاية والاهتمام وتوفر الموارد والإمكانات التي ترسخ مكانة مرموقة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في احتفال جامعة أبوظبي بتخريج الفوج الـ 15 في حفل افتراضي ضم 2050 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات، 44% منهم حصلوا على درجة البكالوريوس و56% تخرجوا من برامج الدراسات العليا في الجامعة والذي أقيم «عن بُعد» بحضور كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، والبروفيسور وقار أحمد مدير الجامعة، البروفيسور توماس هوستيتلر، نائب مدير الجامعة، وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعمداء الكليات، ومدراء فروع الجامعة في العين ودبي والظفرة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته: إن جامعة أبوظبي، ولله الحمد، إنما تسير قدماً إلى الأمام يزيد عدد الخريجين منها حتى الآن على 22 ألف خريج وخريجة يسهمون بفعالية في إنجازات التطور في الوطن والعالم. جامعة تقوم بتطبيق أحدث المناهج العلمية والتعليمية، جامعة تستقطب الكفاءات القادرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتواصل البحوث المتميزة والهادفة.

افتتاح «إشراقات» اليوم

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، فعاليات المهرجان العالمي «إشراقات»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت شعار «التسامح معرفة»، ويمتد المهرجان افتراضياً على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة محلية وعالمية بارزة.

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