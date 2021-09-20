جامعة زايد تتقدم في تصنيفات «تايمز للتعليم العالي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

تقدمت جامعة زايد، المؤسسة الوطنية الرائدة في توفير سبل التعليم العالي المبتكرة، في تصنيفات «تايمز للتعليم العالي» في العام 2022 إلى نطاق أفضل ٨٠٠-٦٠١ جامعة من ٨٠١-١٠٠٠ في عام المنصرم. وتعد تصنيفات الجامعات العالمية للتعليم العالي بمثابة تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم، ويوفر معلومات حول المؤسسات الأكاديمية بناءً على درجات إنجازات الجامعات في جميع أنحاء العالم. وأعرب الأستاذ الدكتور كلايتون ماكينزي، نائب مدير جامعة زايد، عن سعادته بهذا الإنجاز، منوهاً لمسيرة الجامعة نحو تعليم عالي الجودة ممزوجاً بروح الابتكار. وقال بأن جامعة زايد ارتقت بين أفضل 4 جامعات في الدولة كما هو مدرج ضمن تصنيف الجامعات العالمية تايمز للتعليم العالي 2021 وهو إنجاز كبير حقاً.

وأضاف: أن هذا الإنجاز شهادة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، ودليل دعم القيادة الرشيدة لهذه المؤسسة التي تسير بخطى متوازنة وفقاً للأجندة الأكاديمية للسنوات الـ 5 المقبلة،‏ والتي تضع في لب أولوياتها الابتكار والبحث العلمي. ويعتمد تصنيف تايمز للتعليم العالي على تقييم الجامعات على أدائها لمهامها الأساسية وهي: التعليم، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، وتستند التصنيفات إلى مؤشرات أداء تمت معايرتها بشكل مناسب يتيح للطلبة والأكاديميين وغيرهم المقارنة بين عدة جامعات عالمية بطرق أكثر شمولاً وتوازناً.

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