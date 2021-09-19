توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة الأيتام في مدارس «منار الإيمان الخيرية»

المصدر: ‏عجمان- وام

شاركت مؤسسة «منار الإيمان الخيرية»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر بعجمان في توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة الأيتام الدارسين في مدارس المؤسسة، وذلك ضمن مبادرة «صناع الأمل»، التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة.

حضر هذه الفعالية، وشارك فيها الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «منار الإيمان الخيرية»، وناصر بن علي الجنيبي المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد عمر الشمري مدير الهلال الأحمر الإماراتي- مركز عجمان، وفاطمة المطروشي مديرة مدرسة «منار الإيمان الخيرية».

وأعرب الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي على المبادرات النوعية، التي يقوم بها من أجل الوقوف على احتياجات الطلبة، ودعم طلبة الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود، لتشجيعهم على إكمال مسيرة التعلم والتعليم رغم الصعوبات التي تحيط بهم، وهذه رسالة الهلال الأحمر الإماراتي الداعم الرئيسي للطلبة في كل المجالات، مثمناً مبادرة «صناع الأمل»، وأهدافها الإنسانية.

‏وأكد حرص مؤسسة «منار الإيمان الخيرية»، على توفير فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر المتعففة والفقيرة وتلبية متطلبات التعليم لطالب العلم في مدارس «منار الإيمان الخيرية».

‏وأشار إلى أن المشاريع والحملات الخيرية المتعلقة بالتعليم تأتي في قمة هرم أولويات المؤسسة كونها ترعى وتتبنى طلاب مدارس «منار الإيمان الخيرية» العاجزين عن تحمل عبء الرسوم الدراسية، وأن التوجيهات الكريمة والمستمرة من الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «منار الإيمان الخيرية» الداعم الأول للعملية التعليمية في المدارس تأتي بضرورة تلبية احتياجات أبناء الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود، لتعزيز مسيرة طالب العلم في مدارس «منار الإيمان الخيرية»، من خلال توفير كل المستلزمات الدراسية لجميع الطلبة، واستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة.

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