جامعة الشارقة تتعاون مع 50 جامعة ومستشفى لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ«البيان» أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بكل أنواع البحوث – خصوصاً – تلك الخاصة بالمجتمع الإماراتي، ففي مجال الطب والعلوم الصحية هناك تعاون مع صندوق الوطن والجليلة وأكاديمية الشارقة للتعليم، وجامعة محمد بن راشد ومؤسسة (تيري فوكس) للسرطان لتوجيه البحوث، التي تعالج مشكلات مهمة مثل السكري والربو والسرطان والقلب، كما أثمرت الجهود البحثية والعملية لجامعة الشارقة في المساهمة والمشاركة في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، وذلك من خلال الدعم المالي لمشاريع البحوث في المجالات الطبية والهندسية والاجتماعية والإنسانية والإدارية.

وأوضح أن جامعة الشارقة تعاونت مع أكثر من 50 جامعة ومستشفى وجهة متخصصة محلياً وعالمياً للمساهمة في مواجهة وباء «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن عدد المشاريع البحثية المدعومة من الجامعة ومن المؤسسات المحلية والعالمية بلغ أكثر من 400 مشروع في كل المجالات، إضافة إلى براءات الاختراع الدولية، التي تصب في خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره في كل المجالات.

وأضاف: إنه بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ورئيس الجامعة فإنّ الجامعة أصبح لديها 14 كلية و3 معاهد بحثية تعد الأكثر تنوعاً في الدولة.

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