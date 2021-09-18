جامعة الإمارات تعرض تجربتها بالتعليم الصحفي خلال «كورونا» بمؤتمر في أمريكا

المصدر: دبي - البيان

عرض رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد المنصوري التجربة الإماراتية في التعليم الصحفي والإعلامي خلال جائحة كورونا، في واحد من أكبر المؤتمرات الدولية التي تستضيفها كليات الصحافة والإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك المنصوري في مؤتمر رابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري (AEJMC) والتي تعد أبرز مؤسسة أكاديمية دولية في تنظيم المؤتمرات العلمية على المستوى العالمي في مجال الصحافة والإعلام.

وتحت محور «الصحف والمواقع الإخبارية والأبحاث الصحفية» شارك المنصوري في جلسة نقاشية عقدت عن بعد بعنوان (تدريس الأخبار استثنائياً في القرن الحادي والعشرين: أفكار تدريس إبداعية لمساقات الصحافة)، حيث عرض تجربة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات خلال فترة جائحة كورونا، حيث عرض أمثل الأساليب الإبداعية في استخدام التطبيقات الحديثة لضمان استدامة التعليم خاصة في تخصص ذي طبيعة تطبيقية.

وأكد المنصوري أن تدريس كتابة الأخبار الصحفية يتطلب تفاعلاً مباشراً بين المدرس والطالب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التطبيقية مثل كتابة تغطية الأحداث واختيار العنوان والاستهلال ثم بقية أجزاء بنية الخبر.

وأوضح أنه وقبل جائحة كورونا، كان الطلاب يقومون بممارسة العمل الصحفي الميداني داخل الحرم الجامعي بتغطية الأنشطة والفعاليات المختلفة، ثم مناقشة الأعمال في الفصل الدراسي لتحسين الأداء والتعلم من الأخطاء، ولكن خلال فترة الجائحة وتعطل الأنشطة والتحول للدراسة عن بعد، توجب ابتكار حلول أخرى للتطبيقات العملية.

وقال المنصوري: «ارتأينا أن الحل الأمثل يكون بالتحول إلى تغطية الأخبار عن بعد، وذلك بإعداد تقويم لأهم الأنشطة والفعاليات الجامعية والمحلية مثل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات الصحفية التي تعقد عن بعد، ومطالبة طلبة المساق حضور هذه الأنشطة وتغطيتها كما لو كانوا صحفيين فعليين ووضعها في ملف الأعمال الصفية».

واختتم المنصوري: إن هذه التجربة لاقت نجاحاً وقبولاً لدى الطلاب لأنها مكنتهم من ممارسة التغطية الإخبارية عن بعد وبشكل عملي، مستعرضاً في نهاية مداخلته سلبيات وإيجابيات هذه التجربة وسبل تطويرها.

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