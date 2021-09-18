الجامعة القاسمية تضيء على تقنيات إعداد الجدول الدراسي لنظام الساعات المعتمدة

المصدر: الشارقة - البيان

قدم الدكتور حسن الملخ، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة القاسمية للشؤون الأكاديمية ورشة تدريبية عن «تقنيات إعداد الجدول الدراسي في نظام الساعات المعتمدة» وذلك بمقر الجامعة، أول من أمس، ضمن الندوات والدورات الإدارية العلمية المتخصصة.

ونفذت الورشة بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية بالجامعة بهدف إعداد جداول دراسية متطورة وفق متطلبات الاعتماد الأكاديمي في تدريس الساعات المعتمدة بما يتوافق وأحدث طرق الإعداد العلمي لها، باستثمار اليوم الدراسي، والقاعات الدراسية والمختبرات المتاحة.

وأكد أن الجدول الدراسي الناجح يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة في التخطيط السليم لإدارة مواردها واستثمار طاقات الطلبة والعاملين فيها بما يرتقي بالعملية التعليمية إلى المستويات المنشودة في اقتصاد المعرفة.

وركز على ضرورة التقيد بالخطط الاسترشادية للبرامج الدراسية بعد التأكد من تطويرها وتحديثها واستمرار مواءمتها لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، في ظل سعي الجامعات إلى تحقيق متطلبات التعليم الحديث المرن المتوازن بين إمكانيات أعضاء هيئة التدريس وحاجات الطلبة مع مراعاة الظروف المتغيرة المؤثرة في العملية التعليمية كظاهرة كورونا.

مرتكزات

ووضح الدكتور الملخ أدوار فريق إعداد الجدول في القسم والكلية والتسجيل وعمادة الخدمات الأكاديمية المساندة ومكتب النائب الأكاديمي، ثم شرح مرتكزات الجدول الدراسي، وكيفية تحديد أوقات المحاضرات وتوزيعها، وإدارة عملية تسجيل المساقات بنجاح بما يحقق مصلحة الطلبة، ويسمح لأعضاء هيئة التدريس بمتابعة أعمالهم البحثية إلى جانب أعمالهم التدريسية. وقد حضر الورشة عمداء الكليات في الجامعة إضافة إلى رؤساء الأقسام ومنسق وحدة المتطلبات، والدكتور المسؤول عن مركز ضمان الجودة في الجامعة، وقد تضمنت الورشة تطبيقات تدريبية عملية، جرى بعدها نقاش جميل مفيد بين المحاضر والحضور.

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