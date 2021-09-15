جامعة الإمارات تطلق «خبرة» خلال أكتوبر

المصدر: (العين - البيان)

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أنشطة برنامج «خبرة» خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمساهمة في تعزيز البرامج الأكاديمية من خلال الربط ما بين احتياجات سوق العمل والبرامج الأكاديمية. ويهدف البرنامج المبتكر إلى تفعيل الشراكة مع خريجي الجامعة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء وتأهيل طلبة الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي والمشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين بالجامعة، إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء جسور من المعرفة ما بين الخريج وطالب الجامعة من خلال تبادل الخبرات وإطلاع الطلبة على المهارات التي اكتسبها الخريج في سوق العمل وتقديمها للطالب في صورة دورات تدريبية وورش عمل.

وأوضح المشرف على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين: بعد التقييم سيسهم 69 خريجاً ممن يتبوؤن المناصب المختلفة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأعمال في تقديم الدورات التدريبية وبرامج بناء المهارات والتي تتراوح خبراتهم من 3 إلى 36 سنة بمتوسط خبرة يصل إلى 20 سنة، كما يتنوع مجال الخبرة لكل خريج عن الآخر مثل مجال: الطب والصحة والرعاية الصحية، التكنولوجيا المتقدمة إلى القيادة، إدارة الرعاية الصحية، البحث العلمي، التعليم، الاستراتيجيات، الحوسبة والتدقيق، وتركز المحاور التدريبية على الجوانب الفنية وغير الفنية بالإضافة إلى العمل الابتكاري والجانب المالي والقانوني والبحث العلمي. وقال الدكتور أحمد مراد: نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة التطوع في المجتمع من خلال تقديم المعرفة والمهارات المكتسبة للمساهمة في بناء أجيال المستقبل مما يعود نفعه على الطالب والجامعة والمجتمع.

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