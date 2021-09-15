مدير «الشارقة للتعليم الخاص» يتفقد سير العملية التعليمية بـ4 مدارس في خورفكان

المصدر: الشارقة - وام

تفقد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص يرافقه وفد من الهيئة سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مدينة خورفكان شملت مدراس البيان الخاصة والقمة الخاصة وخورفكان النموذجية الخاصة والساحل الشرقي الإنجليزية الخاصة وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المدارس.

واطلع الحوسني والوفد المرافق على مدى التزام المدارس بإجراءات استقبال الطلبة وطرق توزيعهم في الفصول المدرسية إلى جانب جهوزية المرافق المدرسية وتنفيذها لشروط التعقيم الواردة في الدليل الإرشادي المعتمد من قبل الهيئة ومراقبة سير الحصص الدراسية للطلبة.

وقال علي الحوسني إن الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي وفق برنامج متكامل تم وضعه للتأكد من التزام جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة بجميع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة ضمن دليلها الإرشادي ومتابعة سير المنظومة التعليمية لا سيما أن العدد الأكبر من طلبة المدارس الخاصة عادوا إلى التعليم المباشر ما يتطلب الحرص والمتابعة الدائمة لضمان نجاح العام الدراسي الحالي مؤكداً ثقتهم العالية بالكوادر الإدارية والتدريسية في تطبيق البروتوكول والاشتراطات الصحية لضمان استمرارية التعليم المباشر.

وأضاف أن الهدف من الزيارات الاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على حاجات المدارس الخاصة وتفقد المدارس الجديدة وتهنئة الجميع بالعام الدراسي الجديد والعودة إلى المدارس.. مؤكداً أن حرص هيئة الشارقة للتعليم الخاص على سلامة وصحة جميع أطراف منظومة الميدان التربوي دفعها إلى وضع جدول زيارات للفرق الرقابية يشمل جميع المدارس الخاصة في الإمارة لضمان التزامها بتوفير البيئة التعليمية المواتية من خلال الالتزام بجميع متطلبات سير العملية التعليمية وتحفيز المدارس لتقديم الأفضل ضمن بيئة تنافسية تسعى إلى تحقيق مخرجات أكاديمية تليق بمكانة إمارة الشارقة.

والتقى الحوسني الإدارات المدرسية والتعليمية في المدارس التي زارها وشدد على أهمية العمل التشاركي بين أطراف العملية التعليمية لضمان تحقيق النجاح والتميز والعمل على وضع خطط وحلول للفاقد التعليمي.

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