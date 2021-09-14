2730 طالباً وخريجاً من جامعة زايد يشاركون في مبادرة لتطوير المهارات المهنية

المصدر: دبي - البيان

شارك 2730 طالباً وخريجاً من جامعة زايد بالدورة الأولى من مبادرة مخيم جامعة زايد الصيفي للتوظيف والتدريب.

والتي أطلقتها إدارة الشؤون المهنية والخريجين في الجامعة بهدف توعية المشاركين بأهمية استثمار إجازة الصيف لتطوير مهاراتهم المهنية وتحضيرهم لسوق العمل، وامتدت المبادرة على مدى 4 أسابيع وقدم فيها 50 فرصة للتطوير المهني.

وقال راشد الشامسي مدير إدارة الشؤون المهنية والخريجين بالإنابة: يأتي نجاح المبادرة من دعم الشركاء من الجهات المحلية والقطاع الخاص وتفاعل الطلبة والخريجين، إذ شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص المطروحة.

وساهمت فرص التدريب الوظيفي وورش العمل التي طرحت بشكل فعال في تطوير مهارات المشاركين وإعدادهم للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وسيقوم الطلبة والخريجون الذين انضموا للعمل في مختلف المؤسسات باختبار مهاراتهم العملية في بيئة عمل حقيقية ما سيزودهم الخبرة المطلوبة.

وقالت الطالبة شما الرميثي إحدى الطالبات اللاتي شاركن في المبادرة وحضرت الجلسة الافتراضية بالتعاون مع مؤسسة الغرير التعليمية تحت عنوان «أهمية القطاع الخاص»:

حضوري الجلسة الافتراضية وسع فهمي بالتغييرات التي تحدث في سوق العمل وأهمية تطوير مهاراتي وخبراتي باستمرار قبل التخرج.

وطرحت المبادرة في دورتها الأولى عدداً من فرص التطوير المهني للطلبة والخريجين المشاركين بالتعاون مع أكثر من 30 جهة من الشركاء في المؤسسات المحلية والقطاع الخاص، إذ تنوعت الفرص المطروحة بين وظائف بالعمل الجزئي، والتدريب العملي والتطوع إلى جانب عدد من البرامج التدريبية المختصة باكتساب المهارات الجديدة وتطويرها.

ومن أبرز الجهات التي شاركت، هيئة البيئة في أبوظبي، والهيئة العامة للطيران المدني، البنك الأهلي الكويتي، شركة دار التكافل، جينيرال موتورز، هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي وشركة بيبسيكو، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

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