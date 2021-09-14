جامعة الإمارات تتعاون مع 3572 مؤسسة بحثية في 71 دولة

المصدر: (العين - البيان)

عززت جامعة الإمارات العربية المتحدة التعاون المحلي والإقليمي والدولي مع الجامعات والمراكز البحثية من خلال مشاريع بحثية مشتركة، إذ تعاون الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من الجامعة مع باحثين وعلماء من 3572 جامعة أو مركزاً أو معهداً بحثياً من 71 دولة موزعة على 6 مناطق رئيسة من العالم وذلك في الفترة من 2021-2016.

وأوضح الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أن التوسع في التعاون البحثي أدى إلى زيادة شبكة التعاون التي تملكها الجامعة ما انعكس بدوره على الإنتاج البحثي والسمعة العالمية للجامعة، إذ أدى التعاون البناء إلى إنتاج 4629 ورقة بحثية في الفترة من 2016 – 2021. واحتلت الجامعات والمراكز البحثية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى في الإنتاج البحثي إذ تم نشر 1944 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس في تلك الفترة بمعدل يصل إلى 5 أوراق بحثية لكل تعاون بحثي، بينما أثمر التعاون البحثي مع الباحثين في منطقة آسيا باسفيك إنتاج 1751 ورقة بحثية بمعدل يصل إلى 1.7 ورقة بحثية لكل تعاون.

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