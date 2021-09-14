جامعة خليفة تطلق 4 برامج دكتوراه جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إطلاقها 4 برامج دكتوراه جديدة، لتصل برامج الدكتوراه إلى 15 برنامجاً للعام الأكاديمي 2021 – 2022.

وقال بيان الجامعة: إن إطلاق برامج الماجستير والدكتوراه الجديدة يعكس الالتزام بالمساهمة في تنمية رأس المال البشري تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تأسيس اقتصاد يتسم بالاستدامة والتنوع وتحقيق تحول فعال لقاعدة الإمارة الاقتصادية والوصول إلى تكامل عالمي.

وتقدم كلية الآداب والعلوم برامج الدكتوراه الـ 4 الجديدة في تخصصات: الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الأرض، وتشمل تخصصات الدكتوراه الحالية في كلية الهندسة كلاً من: هندسة الطيران والهندسة الطبية الحيوية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والنظم الهندسية وهندسة المواد والهندسة الميكانيكية والهندسة النووية والهندسة البترولية وهندسة الروبوتات. وبذلك يصل العدد الإجمالي لبرامج الدكتوراه في جامعة خليفة إلى 15 برنامجاً، بالإضافة إلى برنامج واحد للدكتوراه في الطب و17 برنامجاً للماجستير، و16 برنامجاً للبكالوريوس

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