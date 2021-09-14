مدارس خاصة في أبوظبي ترفع رسوم القسط الأول

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

عملت مدارس خاصة في أبوظبي على زيادة القسط الأول من المصاريف الدراسية، بحيث شكل عبئاً مالياً على أولياء الأمور، وبحسب السياسة المالية الموجهة من دائرة التعليم والمعرفة إلى المدارس، فإن ولي الأمر عليه أن يدفع 3 أقساط مالية متساوية، ولكن العديد من المدارس لم تلتزم هذه السياسة.

وقال أولياء أمور لـ«البيان»: إن رسوم القسط الأول مبالغ فيها، بحيث إنها تقترب من 45% من إجمالي الرسوم الدراسية المقدرة بـ3 أقساط، بالإضافة إلى أعباء شراء الزي المدرسي، مشيرين إلى أن المدارس تبالغ في أسعار الزي المدرسي، بحيث إن الزي الواحد يتخطى 300 درهم.

وأضافوا أن المدارس تبالغ أيضاً في طلبات مستلزمات الدراسة، ما شكل ضغطاً كبيراً على أولياء الأمور، مطالبين بمراعاة ذوي الطلبة وخصوصاً مع تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تحديات مالية.

سياسة السداد

وفي ما يخص طريقة سداد الرسوم المدرسية، قالت دائرة التعليم والمعرفة إنها تلزم المدارس دفع الرسوم الدراسية على 3 أقساط متساوية على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية في العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام أو الفصل الدراسي، وعلى سبيل المثال، يستحق دفع أول قسط مدرسي في شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، وينطبق الأمر ذاته على الدفعتين التاليتين، إذ تستحق كل دفعة قبل شهرٍ من بداية الفصل الدراسي.

مرونة

وأكدت الدائرة أنها تشجع المدارس الخاصة في أبوظبي، على دعم أولياء الأمور والتعامل معهم بمرونة، في ما يتعلق بسداد الرسوم المدرسية، إذ يعد استمرار مسيرة تعليم الطلبة الأولوية القصوى والرسالة الأهم للمدرسة.

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