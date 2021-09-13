«منار الإيمان» تدعم 4 آلاف طالب

المصدر: عجمان - وام

أطلقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية حملة «طالب العلم» بهدف دعم الطلبة المحتاجين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة ذوي الدخل المحدود ممن تحول ظروف أولياء أمورهم دون تحمل تكاليف مصاريف دراستهم إذ تم تسجيل 4000 طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي.

وأكد ناصر بن علي الجنيبي المدير التنفيذي للمؤسسة حرصها على توفير فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر المتعففة والفقيرة وتلبية متطلبات التعليم لطالب العلم في مدارس منار الإيمان الخيرية، مشيراً إلى أن المشاريع والحملات الخيرية المتعلقة بالتعليم تأتي في قمة أولويات المؤسسة.

وقال إن التوجيهات الكريمة والمستمرة من الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة منار الإيمان الخيرية تؤكد ضرورة تلبية احتياجات أبناء الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود لتعزيز مسيرة طالب العلم في مدارس منار الإيمان الخيرية من خلال توفير المستلزمات الدراسية كافة لجميع الطلبة واستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن 42738 طالباً وطالبة من 37 جنسية استفادوا من العملية التعليمية في مدارس منار الإيمان الخيرية، منهم 4000 طالب تم تسجيلهم في العام الدراسي الحالي يتلقون تعليماً مجانياً بفضل عطاءات المحسنين وأصحاب الخير.

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