18 قاعدة لاستخدام الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت لطلبة المدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت إدارات مدارس حكومية، سياسة وقواعد استخدام أجهزة الحاسب الآلي والبريد الإلكتروني وخدمات الإنترنت، التي ينبغي على الطالب اتباعها، بما يتفق مع اللوائح التنظيمية للدولة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجاءت السياسة مفندة في 18 قاعدة، عممتها المدارس على الطلبة.

وجاءت القواعد لتؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الأعطال الفنية للجهاز الوزاري، عن طريق التواصل مع الدعم الفني، واستخدام المعلومات المفيدة من على شبكة الإنترنت، التي تثري العملية التعليمية، والمحافظة على الأجهزة من الفقدان أو السرقة، المحافظة على أمن الأجهزة، من خلال استخدام كلمات مرور قوية، تحديث نظام تشغيل التطبيقات بانتظام، وعدم تعطيل أي حماية أمنية تم تثبيتها، مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية.

وشددت القواعد على عدم تحميل أي برامج تجارية محمية بحقوق الطبع والنشر من دون ترخيص، وعدم تداول أو نشر أي محتوى مخالف، وتجاهل الرسائل من مصادر غير موثوقة، واستخدام محركات البحث الآمنة، وضرورة الإبلاغ عن الاختراقات لحسابات الطلبة، واستخدام تقنية التحقق الثنائي، أي كلمة المرور والبصمة، لكي يتمكن الطالب من الولوج إلى حساباته.

وكذلك استخدام الأجهزة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، واستخدام المنصات والبرامج التعليمية الخاصة بالوزارة، وعدم نشر أي تعليقات غير لائقة عن الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، ومنع تصوير أو نشر مقاطع فيديو عن الطلبة أو العاملين، من دون أخذ موافقتهم الصريحة، والتأكد من مصدر الروابط قبل الضغط عليها، والتوقف عن مشاركة المعلومات الشخصية، ومنع القيام بأي تصرف يخالف لائحة السلوك، مثل التنمّر بأنواعه المختلفة، وإلزامية إحضار جهاز الحاسب الآلي خلال التعلّم الحضوري.

بيانات

ومن جهة أخرى، عدلت مدارس حكومية سيناريوهات الدوام المدرسي الخاص بها، حسب الكثافة الطلابية داخل المدرسة، وذلك نتيجة الإقبال الشديد على التعليم الواقعي، وحرصت تلك المدارس على تطبيق التعليم الواقعي لعدد من الصفوف خلال الأسبوع الجاري، وتحويل عدد من الطلبة الذين التزموا بالتعليم الحضوري الأسبوع الماضي، للتعلم عن بعد، وحرصت المدارس على حصر بيانات الطلبة، ممن لم يفعّل حساباته التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك للوقوف على الحسابات غير المفعلة، من أجل التأكيد على اتخاذ الإجراءات، وتفعيل الحسابات، لانتظام العملية التعليمية.

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