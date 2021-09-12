«سوربون أبوظبي» تجدد اتفاقية تعاونها مع معهد جوته

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي تجديد اتفاقية التعاون مع معهد جوته في أبوظبي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للجامعة بحضور البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة الجامعة وفريد معجري مدير معهد جوته لمنطقة الخليج.

بدأ التعاون بين معهد جوته وجامعة السوربون أبوظبي عام 2008 إذ كان المعهد يمد الجامعة بمجموعة من المحاضرين ذوي الخبرة العالية لتدريس طلبة الجامعة اللغة الألمانية والتي تعتبر مادة اختيارية في مختلف برامج البكالوريوس والماجستير التي توفرها.

يهدف التعاون إلى تزويد الطلبة بأسس لغوية متينة وإثرائهم بالمهارات اللغوية الضرورية في اللغة الألمانية، إضافة إلى كونه نافذة ثقافية مهمة حيث يتم تعريف الطلبة على الثقافة الألمانية من خلال دعوتهم لحضور مختلف الأنشطة الثقافية التي ينظمها المعهد.

يأتي هذا التعاون تماشياً مع جهود جامعة السوربون أبوظبي المستمرة لإثراء التجربة الطلابية وتزويد الطلبة بأهم المهارات اللغوية والثقافية على حد سواء.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «سعداء بتجديد هذا التعاون المثمر مع معهد جوته ونقدر مساهمته وجهوده المبذولة في تطوير وصقل مهارات الطلبة اللغوية ما يوسع آفاقهم.. ويعتبر تعلم اللغات ضرورة ومهارة مهمة ينبغي للطلبة اكتسابها لإعدادهم للنجاح والمنافسة على الصعيد العالمي فضلاً عن إمكانية انفتاحهم على ثقافات متنوعة واستكشاف فرص مهنية مختلفة».

من جانبه أشاد فريد معجري بالشراكة القوية التي تجمع المعهد والجامعة والتي بموجبها تم توفير دورات مميزة في اللغة الألمانية لطلبة الجامعة.

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