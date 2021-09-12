شرطة الفجيرة تطلق حملة "سلامة الطلاب مسؤولية الجميع"

المصدر: الفجيرة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الرابعة للعام الجاري تحت شعـار "سلامة الطلاب مسؤولية الجميع" وذلك ضمن إطار الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية والتي تأتي تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى تنمية السلوك الايجابي لدى طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية والتعرف على أهم القواعد المرورية التي تقيهم مخاطر الطريق كالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وآداب الجلوس في المقاعد الخلفية للمركبة وإرشادات صعود الحافلات المدرسية وإكساب الأطفال المعرفة بالإشارات المرورية وحثهم على التقيد بها حفاظاً على سلامتهم.

وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أهمية تحقيق السلامة المرورية لطلبة المدارس من خلال تكاتف الجهود المبذولة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لطلبة المدارس وتعزيز دور كافة القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بسلامة الطلبة.

وأوضح الظنحاني أن الهدف من برنامج التوعية هو ترسيخ الوعي المروري لدى مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية وتنمية السلوك في الوقاية من حوادث الحافلات عند الطرق والمدارس والمنازل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

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