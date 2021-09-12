جامعة الإمارات تنظم المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية الشهر القادم

المصدر: العين - البيان

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدورة الـ 6 للمؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: أكملت الجامعة استعداداتها لاستضافة هذا المؤتمر الهام، الذي تمّ تصنيفه واحداً من أهم 5 مؤتمرات عالمية في مجال الجيوفيزياء الهندسية على مدار السنوات الـ 32 الماضية، الأمر الذي يبرز مكانة جامعة الإمارات، باعتبارها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف: يشكل المؤتمر منصة هامة، تحتضن أكثر من 200 مختصص في مجال الجيوفيزياء الهندسية، من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية، كشريك علمي، لمناقشة آخر التحديات في هذا المجال. ونسعى عبر هذه المنصة العالمية الرائدة، إلى توثيق التعاون والشراكات مع البلدان الصديقة، بهدف دعم تبادل الخبرات والمعرفة، والتعرف إلى أفضل الممارسات التكنولوجية الرائدة، وأحدث المشاريع البحثية في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بإيجاد الحلول الناجعة لاستدامة كافة المشاريع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأثرية.

واختتم الدكتور مراد تصريحه بالقول: يسعدنا أن تواكب مبادرات جامعة الإمارات كافة التطورات في الأنظمة التعليمية والبحثية، والاحتياجات المستقبلية التي تخدم وتواكب رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى بيئة مستدامة، بحلول مئوية الإمارات 2071.

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