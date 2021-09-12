مدارس خاصة تشجّع على الدوام المباشر للطلبة بحسومات 20 %

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة بالشارقة، أن نسبة حضور الطلبة للتعليم المباشر خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي 2021 – 2022، تجاوزت 85 %، ما يدلل على أن معظم أولياء الأمور اختاروا التعليم المباشر داخل الصفوف الدراسية، كما أن هناك مدارس حفزت أولياء الأمور، بحسومات 20 % في الرسوم الدراسية، لاختيار التعليم داخل الصفوف.

حضور

وأكدت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة، أن حضور الطالبات للتعليم المباشر في المدرسة، تجاوز 85 % خلال الأسبوعين الأولين منذ بداية العام الدراسي 2021 – 2022، كما أن إدارة المدرسة حفزت أولياء الأمور، بحسومات 20 % على الرسوم الدراسية، في حال اختيار أولياء الأمور التعليم المباشر داخل الصفوف الدراسية.

من جهتها، أوضحت لطفية بركة مديرة مدرسة الفلاح التابعة لمدارس الشعلة الخاصة، أن الحضور المباشر من قبل الطلبة للدراسة داخل الصفوف، كان مفاجئاً، ما شكّل تحدياً لبعض إدارات المدارس، والتي تمثلت في توفير الحافلات المدرسية، وفتح شُعب جديدة، إضافة إلى تأمين عدد من المدرسين، لمجابهة الأعداد المتزايدة في عدد الطلبة، مبينة أن عدد الطلبة الذين داوموا حضورياً، تجاوز 75 %.

وقالت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية في الشارقة: إن نسبة الحضور المباشر للطلبة، والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب وطالبة، بلغ 100 %، حيث يتم تطبيق نظام المجموعتين (أ) و(ب) في عملية التعليم، عدا حالات خاصة، ولظروف محددة تمنعهم من المباشرة، منها السفر أو المرض وخلافهما، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

اختبارات

وقالت مجد الشيخ حسين مديرة المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في الشارقة: إن عدد الطلبة الدارسين بالمدرسة، تجاوز 3 آلاف طالب وطالبة، جميعهم باشروا الدراسة منذ أسبوعين، عدا 300 طالب وطالبة، اختاروا النظام الهجين، كما أن إدارة المدرسة قدمت حسومات 50 % للطلبة الحاصلين على علامات دولية في الاختبارات الدولية، وكذلك حسومات للطلبة الحافظين للقرآن الكريم.

وأكد حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة، أن نسبة الحضور المباشر للطلبة الذين بلغ عددهم 1152 طالباً وطالبة، تراوحت ما بين 60 – 70 %، حيث تم توفير كافة المعينات التي تؤمن سلامة الطلبة في العودة الآمنة لمقاعد الدراسة.

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