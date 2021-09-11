تطبيق ذكي يتيح لأولياء الأمور تتبع أبنائهم في الحافلات المدرسية

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض )

أتاحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لأولياء أمور الطلبة تتبع أبنائهم منذ مغادرتهم المنزل وركوبهم الحافلات المدرسية ذهاباً وإياباً.

وذلك من خلال التطبيق الذكي الذي أطلقته الهيئة (أولادكم في مأمن)، حيث تعمل مشرفة الحافلة على تسجيل حضور وغياب الطلبة باستخدام التطبيق والجهاز اللوحي الخاص بها.

ما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع عليه مباشرة، حيث يتم مراقبة ومتابعة جميع هذه العمليات من خلال غرفة عمليات وتحكم مزودة بـ 4 شاشات في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتي تمكن الموظفين المختصين بمراقبة الأداء لكل الحافلات في الشارقة، كما توضح الشاشات والبرامج المتخصصة مسار الحافلة، أثناء مرورها على المنازل، وحتى وصولها إلى المدرسة.

إضافة إلى توضيح الكثير من البيانات والإحصائيات، مثل حركة الحافلات المدرسية يومياً، وعدد الرحلات والطلبة المنقولين والغائبين والتنبيهات في حال وجود أي ظرف طارئ.

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن الهيئة ومنذ توليها مسؤولية الإشراف على المدارس الخاصة في الشارقة عملت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تحقيق نقلة نوعية على مستوى المدارس والارتقاء بها للوصول إلى مستويات متقدمة، وبناء على ذلك تم إطلاق مبادرة (أولادكم في مأمن) .

والتي تهدف لمراقبة عملية النقل المدرسي ومعرفة مكان وتوقيت صعود ونزول الطلبة من الحافلات المدرسية، وذلك لضمان توفير خدمة نقل مدرسي أكثر أمناً وأماناً.

122 مدرسة

وأضاف أنه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة الفعلية، سيستفيد من ذلك التطبيق 122 مدرسة من المدارس الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص من تلك المبادرة والمعنية بتتبع أولياء الأمور للطلبة في الحافلات المدرسية أثناء رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة بالإضافة إلى مراقبة الحافلات والأنظمة التقنية والإجراءات المتبعة.

إضافة إلى ذلك تمكن أولياء الأمور من متابعة وجود أبنائهم في كل مراحل ذهابهم وعودتهم من وإلى المدرسة، كما يتواصل موظفو غرفة العمليات مع إدارات المدارس الخاصة في إمارة الشارقة بشكل يومي لتحصيل البيانات ومتابعة العمليات المتعلقة بنقل الطلبة.

7 كاميرات

ولفت مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أن كل حافلة مزودة بـ 7 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بهدف توفير أعلى درجات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة، كما تم تزويد غرفة العمليات بـ 4 شاشات كل شاشة تختص بجزئية معينة، منها ما هو مزود بخارطة المدارس، وشاشات أخرى تبين عدد الطلبة الذين استغلوا الحافلة المدرسية.

مبيناً أن المشروع يعد رائداً حيث يراعي أعلى درجات الأمن والسلامة للطلبة داخل الحافلات المدرسية، كما أن التطبيق الذكي الذي زودت به الحافلات المدرسية يوفر بيانات مهمة عن سير الحافلة المدرسية وأعداد الطلبة، الأمر الذي يسهم مستقبلاً في تحسين حركة النقل في الإمارة وإعداد الدراسات حول ذلك.

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