«حماية الدولي» يدشن برنامجه التوعوي الطلابي في المدارس

المصدر: (دبي - وام)

دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي، برنامجها التوعوي الطلابي للعام الدراسي 2021-2022 بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

ويتضمن البرنامج تقديم محاضرات ميدانية توعوية في المدارس، وأخرى سُتقام افتراضياً، إلى جانب إرسال نشرات إرشادية توعوية إلكترونية للطلبة تتضمن الكثير من المفاهيم والسلوكيات الإيجابية والتحذير من السلبية.

حضر حفل التدشين الذي أقيم بمدرسة دبي الوطنية بديرة، العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، والملازم خليل ميرزا، رئيس قسم البرامج الطلابية بالمركز، ومالك الدرادكة، مدير المدرسة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة.

ركيزة

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المجتمع المدرسي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي الكبير، ويُعد ركيزة أساسية للنهوض بمجتمع خال من السلبيات، ولهذا فنحن نعمل على وضع برامج وآليات وخطط بالتعاون مع مركز حماية الدولي وبتنسيق كامل مع الإدارات العامة بالقوة ومراكز الشرطة، لتكون قادرة على بلورة الإحصائيات الواردة منهم، وتنفيذها على أرض الواقع كقاعدة بيانات واسعة وواضحة نسير من خلالها على أرضية قوية ومتينة، تمكننا من الوصول إلى مجتمع آمن وسعيد.

بدوره، ذكر العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، نحن نسعى من خلال البرنامج إلى رفع مستوى التحصين الأمني في نفوس الطلبة بتغذيتهم بالكثير من المفاهيم والقيم والعلوم الأمنية الوقائية، مثل المحاضرات التي تختص بالجوانب التقنية والأمنية والجنائية، إضافة لمحاضرات لأخطاء مسلكية عامة، ومحاضرات تتعلق بالسلامة المرورية، ولم يغفل فريق عمل المركز عن الجوانب الصحية للطلاب، فوضع حزمة من المحاضرات بالمتعلقة بالجوانب الغذائية الصحية والسليمة.

ويتضمن البرنامج التركيز على محورين رئيسيين الأول يستهدف الجانب الوقائي، وينقسم إلى 3 أقسام هي «السلامة» وتتضمن السلامة المرورية والصحية، و«الوقاية» وتتضمن التركيز على قضايا المخدرات والتدخين و«حماية» ويتفرع منه 6 محاور رئيسية.

أما المحور الرئيسي الثاني من البرنامج الطلابي التوعوي فسيتم التركيز خلاله على ثقافة إكسبو، والذي سينفذه المركز بالتعاون مع «برنامج إكسبو للمدارس» وسيكرس أعضاء فريق «برنامج إكسبو للمدارس» جهودهم لتحويل موقع إكسبو 2020 إلى امتدادٍ للفصل الدراسي، من خلال خلق تجارب تعليمية وترفيهية مميزة.

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