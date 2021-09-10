جامعة الإمارات تنشر 204 ورقات بحثية حول «كوفيد 19»

المصدر: العين - البيان

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مساهمتها في دعم الجهود الوطنية في مكافحة آثار «كوفيد 19»، حيث قدمت 204 ورقات بحثية متصلة بـ«كوفيد 19»، وتركزت جهود الجامعة على دعم البحث العلمي خلال الجائحة وضمان استمرارية الأنشطة البحثية التي تسهم في دعم التوجهات الوطنية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة: إن الصحة والطب من الأولويات الرئيسية والاستراتيجية للجامعة.

حيث قامت الجامعة بدعم هذا التوجه من خلال توفير البنية التحتية التي تساعد في إجراء البحث العلمي وتوفير الممكنات البحثية في تعزيز المخرجات البحثية.

حيث أسهم أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلبة في دعم الجهود الوطنية في مكافحة جائحة «كوفيد 19» من خلال البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول عملية وتطبيقية والذي ساعد في فهم الفيروس وتحديد ميكانيكية انتقاله وانتشاره بواسطة مشاريع بحثية تم تمويلها من قبل مكتب النائب المشارك للبحث العلمي.

مخرجات

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة إلى أن المخرجات البحثية لجهود الباحثين والعلماء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أدت إلى نشر 204 ورقات بحثية حسب بيانات «سكوبس» منذ بدء الجائحة الفعلي من 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021 وهو ما يعادل 17.2% من مجموعة الأوراق البحثية التي نشرتها الجامعات والمعاهد العلمية في الدولة.

ونشر الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والطلبة 69 ورقة بحثية في عام 2020 و135 ورقة بحثية في عام 2021، وهذا ما يؤكد الزيادة المضاعفة في النشر العلمي المتصل بالجائحة بما يسهم في إيجاد الحلول التي تخدم المجتمع. وتم نشر 9 أوراق بحثية من المجموع الكامل للنشر العلمي في إصدارات مؤتمرات علمية محكمة.

كما تم نشر 40 ورقة بحثية كأوراق مراجعة علمية من المجموع. وهذا يعزز من مساهمة الجامعة في تطوير المعرفة العلمية العالمية.

تعاون بحثي

وأكد الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات تعمل على تعزيز التعاون البحثي مع كبرى الجامعات العالمية والمعاهد البحثية بما يعمل على تعزيز السمعة العالمية والإيجابية للجامعة والدولة،.

حيث شارك الباحثون في جامعة الإمارات بالنشر العلمي لنتائج دراسات بحثية متصلة بـ«كوفيد 19» مع باحثين وعلماء من 85 دولة، وتم نشر 104 ورقات بحثية مع باحثين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا والمملكة العربية السعودية، وهذا ما يعادل 51% من مجموع النشر مع الباحثين والعلماء من الدول المختلفة.

وسجل الباحثون في الجامعة 3 من براءات الاختراع لدعم الجهود العلمية في محاربة الجائحة منها: جهاز الحماية ضد الفيروسات، وقناع الوجه مع الأجزاء المنفصلة للزفير والاستنشاق.

بالإضافة إلى نظام لوحة مفاتيح المصعد بدون لمس. وساعدت منظومة جامعة الإمارات البحثية والابتكارية الجامعة في مساهمة الجامعة البحثية والعلمية لجائحة «كوفيد 19»، وتنوعت مواضيع الدراسات البحثية المتصلة بالجائحة من دراسات جينية والتعرف على أثر الصحة العامة والنفسية والدراسات المتصلة بالمناعة وغيرها بمشاركة جميع كليات الجامعة والمراكز البحثية.

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