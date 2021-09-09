بحث تسهيل إجراءات فحص «PCR» للطلبة والمدرسين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الاجتماع الأول لفريق الإشراف على تنفيذ فحوصات «PCR» لفئة الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الإمارة، الذي عقد صباح أمس بحضور أعضاء الفريق من ممثلي الجهات الحكومية، وذلك في قاعة الريادة بنادي ضباط شرطة الشارقة.

وبحث الاجتماع تنظيم العمل وتسهيل إجراءات فحص «PCR» للفئات المستهدفة من طلبة، ومدرسين، وإداريين وإشراك فرق الخدمات الطبية الخاصة بالمدارس في منظومة الفحوصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفحوصات الطبية للفئات المستهدفة، وتجنب اختلاط الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية بفئات المجتمع في مراكز الفحوصات الطبية.

وفي خطوة استباقية، تم إشراك قطاع التعليم الخاص والحكومي لبحث واستعراض أفضل الممارسات الوقائية والاحترازية بهدف دعم الطلبة وأولياء الأمور وتيسير الإجراءات وعمل الفحوصات بكل سهولة ويسر بما يحقق مبدأ السعادة المجتمعية.

وناقش الاجتماع سبل التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية حول تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية المدرسية لإجراء الفحوصات الطبية للفئات المستهدفة، وتجهيز العيادات الطبية المدرسية لإجراء الفحوصات، بالإضافة إلى آلية تنظيم عمل فحص الـPCR للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية وطواقم الخدمات التابعة للتعليم عن طريق الاستعانة بالعيادات المدرسية والطواقم التمريضية المخصصة لكل مدرسة.

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