تعميم لائحة السلوك للتعليم الواقعي و«عن بُعد» على طلبة «الحكومية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عممت إدارات المدارس الحكومية معايير وضوابط لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجاري، التي أصدرتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في نسختين متوازيتين للنظامين التعليمي «التعليم الواقعي والتعليم عن بُعد»، وحددت بموجبها 4 درجات من المخالفات، تتمثل في «المخالفات البسيطة - متوسطة الخطورة - الخطيرة - شديدة الخطورة»، وآلية تعامل الإدارات المدرسية معها.

التزام

بدورها، عممت المؤسسات التعليمية على طلابها الالتزام بالمعايير، وبحسب لائحة السلوك الخاصة بطلبة التعليم الواقعي فإن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتمثل في عدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي، النوم أو عدم الالتزام داخل الفصل، تكرار التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، الدخول إلى الفصل أو الخروج منه وقت الحصة دون استئذان، تناول الطعام ومضغ العلكة داخل الصف أو أثناء الطابور الصباحي، عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو تركها بالمدرسة.

وتتمثل مخالفات الدرجة الثانية التي تصنف «متوسطة الخطورة» في التغيب عن المدرسة قبل وبعد الإجازات، التدخين داخل الحرم المدرسي، الكتابة على الجدران، والأثاث المدرسي والحافلة المدرسية، عدم اتباع النظم السلوكية والإرشادية المقررة والتعليمات الخاصة باستخدام مرافق المدرسة، التلفظ والإشارة والتلويح بطريقة غير لائقة للزملاء وأعضاء الهيئتين والإدارة والعاملين في المدرسة، كذلك تعمد الإساءة للزملاء والعاملين بالمدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وشملت مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» لطلبة التعليم الحضوري، تعمد إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرفقاتها أو الحافلات المدرسية، التغيب عن المدرسة من دون عذر مقبول قبل الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع وبعدها وقبل الامتحانات الفصلية، جلب وإساءة استخدام الهاتف النقال داخل المدرسة وأثناء الحصص، السرقة أو التستر عليها، التحرش الجنسي، الإساءة إلى الأديان السماوية، وتصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين والمتعلمين بالمدرسة دون إذن منهم بقصد الإساءة.

وتضمنت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» 6 مخالفات، هي انتحال الطالب صفة غيره في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، حيازة وجلب الأدوات الحادة البيضاء أو المواد الخطيرة داخل المدرسة بكافة أنواعها، التسبب في إشعال الحرائق داخل الحرم المدرسي، تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيه، جلب وترويج استخدام المخدرات، والاعتداء الجنسي.

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