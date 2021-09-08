«فيسبوك»: تعزيز المهارات البرمجية للطلبة أساس صناعة المستقبل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكدت جويل عوض، مدير برامج السياسة العامة لدى فيسبوك الشرق الأوسط وإفريقيا أن «مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي»، لطلبة الجامعات في الإمارات الذي أطلقته إدارة فيسبوك للمرة الأولى في المنطقة، بالتعاون مع «البرنامج الوطني للمبرمجين» هو خطوة نحو إنشاء منظومة قوية للذكاء الاصطناعي، عبر تعزيز المهارات البرمجية لدى الطلبة.

خبرات

وأوضحت لـ«البيان» أن «فيسبوك» عملت بشكل وثيق مع «البرنامج الوطني للمبرمجين» إيماناً منها بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، عبر إشراك الطلبة في دولة الإمارات المحلي في مثل هذه البرامج والأنشطة.

وأفادت بأن المخيم الذي بدأ في 15 أغسطس الماضي، أتاح للطلبة خلال الأسبوعين الأولين فرصة حضور دورات ومحاضرات في الذكاء الاصطناعي، لمساعدتهم في تشكيل مهاراتهم الرقمية وتدريبهم على لغات البرمجة الرقمية، وبعدها حصل الطلاب على سلسلة من الجلسات والأنشطة للاطلاع على المزيد حول واقع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية وفي العالم، وشمل ذلك جلسات مع مسؤولي التوظيف في إدارة «فيسبوك للذكاء الاصطناعي»، بالإضافة إلى مسؤولين من الشركات الناشئة والمشاركة في جلسات التطوير.

مبادرة

وأكدت جويل عوض أن «البرنامج الوطني للمبرمجين» يعتبر مبادرة تسعى إلى تسريع اعتماد التطبيقات والأدوات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، عبر تعزيز الروابط الوثيقة والتفاعل بين المبرمجين والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأكاديمية.

لافتة إلى جهود دولة الإمارات واهتمام قيادتها الرشيدة نحو تعزيز التحول الرقمي، الأمر الذي يستلزم تسليح الشباب بالمهارات الرقمية، مثل البرمجة، والقدرة على التفكير المبتكر في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وإيجاد حلول مبتكرة جديدة.

جهود

وأكدت أن «مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي» هو مبادرة تنسجم مع الجهود الوطنية الهادفة لتمكين المبرمجين وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي وتمكين التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية.

وقالت: كثر الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشير إلى استمرار رقمنة التصنيع التقليدي والممارسات الصناعية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات وغيرها من جوانب التكنولوجيا الحديثة، لمعالجة التحديات المحلية والعالمية على المدى البعيد، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر تقنية أساسية في «فيسبوك».

حيث نعمل على تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي ضمن منتجاتنا للتواصل مع الناس وحمايتهم وتمكينهم، ومن خلال تعاوننا مع «البرنامج الوطني للمبرمجين» في استضافة مخيم الذكاء الاصطناعي، نقدم الدعم والتدريب لطلبة الجامعات، لا سيما الإماراتيين، المتحمسين للذكاء الاصطناعي وفق أعلى المستويات، بالاستعانة بخبراتنا في هذا المجال سعياً لبناء وتطوير مهاراتهم البرمجية.

دعم

وأضافت جويل عوض أن الذكاء الاصطناعي يدعم تقديم 20 مليار ترجمة كل يوم، في إدارة الفيسبوك لتسهيل التواصل بين الأشخاص بلغتهم الأم، وقالت مدير برامج السياسة العامة لدى فيسبوك الشرق الأوسط وإفريقيا: إنه وبحسب تقرير «برايس ووترهاوس كوبرز» من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

وهذا يعني أن فرص العمل المتاحة ستحتاج إلى بناء المهارات المطلوبة بين الشباب، كي يبقوا ملائمين وقادرين على المشاركة بشكل منتج في السوق، البرمجة هي أبجدية العالم الرقمي، وهي تشبه تعلم لغة جديدة أكثر اتصالاً مع الحاضر والمستقبل، وتساعد في تطوير التفكير النقدي وتحفيز الإبداع، وتلك من المهارات المطلوبة بقوة في المستقبل.

وأوضحت أن المخيم ساهم في تعزيز معرفة الطلبة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، سواء من خلال التفاعل مع الشركات الناشئة أو من خلال حضور Pytorch Developer Day.

تطوير

أفادت جويل عوض بأنه تم تكليف مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعي على «فيسبوك» (FAIR) بتطوير التحديات الأكاديمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على المدى البعيد، وتعمل المجموعة على أحدث التقنيات مفتوحة المصدر بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي على العالم.

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