زكي نسيبة: نعمل على جعل جامعة الإمارات «جامعة المستقبل»

المصدر: (العين - البيان)

أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بالإنجازات العلمية والأكاديمية التي حققتها الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال معاليه: إن هذه الإنجازات تحققت بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية والإدارية والعلماء والباحثين الذين يعملون على جعل جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» من خلال البحث والتطوير والابتكار وروح التحدي من أجل تطور وتقدم الإمارات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال اللقاء السنوي مع أسرة الجامعة، والذي ضمّ عدداً محدوداً من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية، وتمّ نقله عبر بثٍّ مُباشر لبقية الحضور من الأساتذة، الموظفين والطلبة التزاماً بإجراءات السلامة الاحترازية.

وقال معاليه: أشعر بالفخر لرؤية إمكانيات الجامعة وتفوّقها في التصدي لوباء كورونا وتداعياته، كما أعتزّ بإمكانيات قيادة جامعتنا التي تمكّنت من إيجاد الآليات والإجراءات اللازمة للسماح لنا بالعودة إلى الحرم الجامعي، والاستمتاع بتبادل اللقاءات والحوارات البنّاءة، وأنا على يقين من قدرتنا على الاستمرار في حماية رفاهية الجميع.

من جانبه أشار هانز دي ويت، الأستاذ الفخري، المدير السابق والزميل الحالي لمركز التعليم العالي الدولي في كلية بوسطن، إلى أن تدويل التعليم العالي يعمل كمّحرك للتنمية الاجتماعية والاستدامة، لافتاً إلى أن تدويل التعليم العالي تطوّر، وعلى مدى العقود الماضية، من عنصر هامشي في التعليم العالي إلى أحد محركاته الرئيسية.

من جهة أخرى أشاد معالي زكي أنور نسيبة بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالجامعة لتأهيل الخريجين ليكونوا الخيار الأول في مختلف القطاعات بسوق العمل داخل الدولة أو في الدول التي ينتمي إليها طلبة الجامعة.

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