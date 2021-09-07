«الشارقة للتعليم»: الحضانات الحكومية جاهزة للعودة الآمنة للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم ما يوليه مجلس الشارقة للتعليم من اهتمام في ضوء تضافر كافة جهوده لرفع كفاءة الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة وتأهيلها لتكون بيئة آمنة لاستقبال الأطفال، مشيراً إلى جهوزية الحضانات الحكومية للعودة الآمنة للأطفال إلى رحابها في ظل دعم ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحضانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الشارقة للتعليم يرافقه محمد أحمد الملا الأمين العام للمجلس لعدد من الحضانات في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والاطلاع على جاهزية تلك الحضانات لاستقبال الأطفال.

وشملت الزيارات الحاضنات القائمة في كل من منطقة المدام ومدينة الذيد ومنطقة مليحه ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن.

اشتراطات

وتفقد الكعبي والملا الحضانات الحكومية التابعة للمجلس والتقيا خلال الجولة بالكوادر البشرية المتخصصة التي جرى توفيرها في كافة الحضانات واطلعا على ما جرى توفيره من اشتراطات لازمة لبدء استقبال الأطفال في تلك الحضانات.

وتم الاطلاع على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية والوسائل التعليمية والوقائية اللازمة في ضوء قيام مجلس الشارقة للتعليم بتوفير البيئة المميزة والنموذجية للطفل في تلك المرحلة وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة من قبل إدارة الطفولة المبكرة بالمجلس.

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