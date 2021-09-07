فحوصات «بي سي آر» مجاناً بالمنشآت التعليمية للطلبة والإداريين والأكاديميين المطعَّمين

المصدر: البيان

قررت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء الفحوصات المخبرية PCR لجميع الطلبة والكوادر الإدارية والأكاديمية والفنية من فئة المطعمين مجاناً كل 30 يوماً في جميع المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه سيتم الإعلان عن مراكز الفحص التي ستقدم الفحص مجاناً لهذه الفئة، بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والصحي، إضافة إلى توفيره في المنشآت التعليمية.

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