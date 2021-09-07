طالبة إماراتية تطلق مكتبة رقمية لتشجيع الأطفال على القراءة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت ميثة محمد الهاجري طالبة إماراتية في الصف الـ 10 بمدرسة ياس بأبوظبي مكتبة رقمية، حرصت على تزويدها بالعديد من الكتب والقصص، التي تستهدف الأطفال والناشئين، لتشجيعهم على القراءة، وزيادة رصيدهم الثقافي والمعرفي. وفازت من خلال إطلاقها الابتكار، بالمركز الأول في مسابقة خارج الصندوق، التي تُعنى بابتكار الطلبة والطالبات، كما فازت في مسابقة «بصمة مبتكر».

وتدرك الهاجري أن القيادة الرشيدة تولي القراءة اهتماماً كبيراً، لإنشاء أجيال قارئة، تعزز مكانة الدولة الرائدة في صناعة المحتوى، وترسيخ الثقافة والمعرفة.

وقالت الطالبة ميثة لـ «البيان»: تعكس الابتكارات وعينا كطلبة وطالبات، بطبيعة مجتمعنا الإماراتي، ونسعى ونجتهد بأن تكون متوافقة مع احتياجاته. وهذا يأتي فعلياً من إحساسنا العالي، وتفهمنا بدعم من الكادر الإداري والتدريسي في مدارسنا بمتطلبات المجتمع، وكيفية تقديم اختراعات وابتكارات، تلبي احتياج الفئات المستهدفة.

وأضافت: ابتكاري وإطلاقي للمكتبة الرقمية، جاء تشجيعاً للطلبة والطالبات على القراءة، لا سيما في إطار جائحة «كورونا»، وابتعادنا للأسف الشديد عن المكتبة المدرسية، واعتيادنا سابقاً على استعارة الكتب، أو تمضية وقت الاستراحة المدرسية في المكتبة. فمكتبتي الرقمية التي أهديها للطلاب والطالبات، من شأنها أن تنمي قدراتهم على القراءة، وتغذي الحس الثقافي والمعرفي لديهم، لما تتضمنه من العديد من الكتب العلمية باللغتين العربية والإنجليزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز