حسام حمدي يحصل على الزمالة الفخرية من الجمعية الدولية للتعليم الطبي

المصدر: عجمان - البيان

حصل الأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية، على الزمالة الفخرية من الجمعية الدولية للتعليم الطبي في أوروبا لعام 2021 AMEE، تكريماً وتقديراً لجهوده ومساهماته المتميزة في مجال التعليم الطبي على المستوى الدولي. وتهدف الزمالة الفخرية AMEE، إلى تكريم العلماء البارزين حول العالم، الذين ساهموا بشكل كبير في مجال تعليم المهن الطبية والصحية بشكل سنوي.

ويعتبر الدكتور حسام حمدي، من العلماء المعروفين عالمياً في مجال التعليم الطبي وجراحة الأطفال. كما أنه يملك خبرة طويلة في القيادة الأكاديمية، وساهم في تطوير مناهج العديد من الكليات الطبية والصحية. وكان لإسهاماته الأكاديمية، وأبحاثه المتميزة، تأثير كبير في تطوير التعليم الطبي. وأعرب الدكتور حسام حمدي عن سعادته بهذا التكريم الدولي.

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