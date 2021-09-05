فوز فريق جامعة خليفة بجائزة أفضل شركة لعام 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن فوز فريق مكون من خمسة أعضاء من خريجي الهندسة الكيميائية في جائزة أفضل شركة لعام 2021 على نطاق الجامعات عن فكرة مشروع شركة لصناديق الاشتراك، والتي أطلق عليها الفريق اسم (عُلبتي)، في إطار برنامج الشركات الرائد، الذي تنظمه إنجاز الإمارات.

وتعتبر الجائزة جزءاً من النسخة الـ 12 لمسابقة برنامج الشركات الوطني، الذي يُشجع الطلبة على الاستفادة من روحهم الريادية في إنشاء الشركات الناشئة، حيث شارك في الجائزة الافتراضية ما يُقارب الـ 200 طالب وطالبة من خمس مدارس وأربع جامعات من جميع أنحاء الإمارات، ليتنافسوا في العديد من فئات المسابقة.

وضم فريق جامعة خليفة كلاً من ريم المسكري، وفاطمة الزعابي، وبشارة سعد، ومها الصيعري، ومريم أحمد، اللواتي فزن بجائزة عن مشروع «عُلبتي»، الذي يعبر عن فكرة شركة صندوق الاشتراك، ويحتوي مشروع «عُلبتي»، الذي يستهدف فئة الأطفال على العديد من الأنشطة.

إنجاز

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يؤكد فوز جامعة خليفة ببرنامج الشركات، الذي تنظمه إنجاز الإمارات الرائدة تميز طلبة جامعتنا ليس فقط في الاكتشافات البحثية والعلمية، بل وأيضاً في مبادرات ريادة الأعمال، التي تهدف إلى خدمة المجتمع عن طريق المؤسسات الخيرية».

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