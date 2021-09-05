جامعة الإمارات تطرح تخصصي الصينية والإسبانية

المصدر: (العين- البيان)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن طرح تخصصين فرعيين جديدين، هما اللغة الصينية، واللغة الإسبانية، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2021-2022.

واستقبلت جامعة الإمارات هذا الأسبوع الطلبة المستجدين، في النظامين الافتراضي والهجين، والذي شمل ما يقارب 14500 طالب وطالبة، منهم 4132 طالباً جديداً، إضافة لطلبة برامج الدراسات العليا.

وأشارت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي- رئيسة قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- إن استحداث هذه اللغات خطوة رائدة لإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين بمهارات وكفاءات عالية، وذلك من أجل المساهمة في دعم الخطة الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة.

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