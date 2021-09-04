«ضاحية الخالدية» يطلق «العودة للمدارس» للعام الثالث

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أطلق مجلس ضاحية الخالدية للعام الثالث على التوالي مساء أمس الأول مبادرة العودة للمدارس للعام الدراسي 2021-2022 تحت عنوان «أهلاً مدرستي» لأبناء الأسر المتعففة ومتراكمي الديون الأكثر تضرراً واحتياجاً من أهالي ضاحية الخالدية.

وغطت المبادرة 44 من الأسر المتعففة، واستفاد منها 114 طالباً وطالبة من الضاحية.

تدابير

وأكد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية تضافر الجهود الداخلية في المجلس لتنفيذ مبادرة «أهلاً مدرستي» مع اتخاذ التدابير الاحترازية كافة.

كما أن المجلس يحرص على إقامة المبادرة كل عام، وهي تمثل الجهود الخيرية في الدولة بصورة عامة وفي ضاحية الخالدية بصورة خاصة، وتدعم أبناء الأسر المتعففة بالمستلزمات الأساسية طوال العام الدراسي في الفصول كافة، كما أن تلك المبادرة تعد عملاً خيرياً وتهدف إلى دعم الأسر المستحقة.

بيانات

ولفت إلى أنه تم إطلاق المبادرة بعد قيام مجلس الضاحية بحصر الأسر وإعداد قاعدة بيانات للتواصل مع المستحقين بهدف توفير المستلزمات الدراسية الضرورية لهم والتي تأتي في إطار برامج ومشاريع المجلس تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وتعد المبادرة إحدى المبادرات الإنسانية لأبناء الأسر المتعففة في الضاحية والأكثر تضرراً بهدف توفير الاحتياجات الضرورية من أدوات مدرسية تكفي لجميع الفصول الدراسية في العام وتناسب الفئة العمرية للجنسين حتى لا يتكفل رب الأسرة بشراء مستلزمات أساسية طوال العام الدراسي.

مؤكداً حرص مجلس الضاحية على توفير سبل العيش الكريم لهذه الفئة من الأسر وطرح مختلف المبادرات التي تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خدمة أفراد الأسرة لتكون المبادرة مخصصة لشريحة أبناء هذه الأسر.

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