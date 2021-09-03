جامعة برمنغهام دبي تقدم للطلاب المتفوقين منحة دراسية 50%

المصدر: دبي - البيان

واصلت أرقى جامعات دولة الإمارات جذب عددٍ من الطلاب الواعدين والمتميزين حول العالم قبل بدء العام الدراسي المقبل، مع حصول أبرز المتفوقين على منح دراسية سخية في إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة.

كما أعلنت أمس جامعة برمنغهام دبي، إحدى أفضل 100 مؤسسة تعليمية دولية مصنفة في دولة الإمارات، عن تقديم منحة رئيس الجامعة بنسبة 50% لمجموعة مختارة من الطلاب المتفوقين. وصرّحت الجامعة أنها سجّلت «عدداً من الطلاب الدوليين المتميزين» في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية مرموقة.

وتضم مجموعة الطلاب المتميزين القادمين إلى دولة الإمارات خلال العام الدراسي الجديد أفراداً حصلوا على درجات تقترب من الحد الأقصى الممكن في مختلف الأنظمة التعليمية. وحقق طالب هندي الجنسية يدرس في الجامعة للحصول على الماجستير في إدارة الأعمال الدولية معدلاً تراكمياً يبلغ 9.88 عند اختتامه درجة البكالوريوس، بينما حاز طالب هندي آخر تسجّل في برنامج الماجستير في علوم الكمبيوتر، الدرجة الأولى، ويبلغ متوسط درجته الجامعية 5.

كما تشمل المجموعة الواعدة المسجلة في برامج البكالوريوس لدى جامعة برمنغهام دبي طالباً التحق ببرنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر بعدما حصل على خمس درجات امتياز في نظام المستويات المتقدمة البريطاني. كما انضم اثنان من الطلاب إلى برنامج بكالوريوس علم النفس بعدما حصلا على 99% في نظام المجلس الهندي المركزي للتعليم الثانوي.

تحديات

وقال كريس تايلور، رئيس قسم استقطاب الطلاب لدى جامعة برمنغهام دبي: «رغم التحديات التي طرحتها الجائحة، أثبت الطلاب حول العالم قدرتهم المذهلة على التكيف مع البيئة الجديدة، والتغلب على العقبات التي تعترض طريقهم».

وأضاف: «نتشرف بالترحيب بهذه المجموعة المتمكنة من الطلاب في دبي هذا العام. ويتزايد الاحتفاء بدولة الإمارات كأحد أفضل الأماكن في العالم للعيش والدراسة والعمل».

كما تبني جامعة برمنغهام دبي حرماً جامعياً جديداً سيفتح أبوابه لـ 2900 طالب، ليتعلموا في مساحات مميزة مزودة بمرافق دراسية ممكّنة رقمياً ومناطق راحة تلبي احتياجات جميع الطلاب.

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