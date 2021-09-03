جامعة الشارقة ضمن أفضل 440 جامعة عالمياً

المصدر: الشارقة – البيان

أظهرت أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات، والذي أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022، عن انضمام جامعة الشارقة إلى أفضل 440 جامعة على مستوى العالم، وبذلك حققت جامعة الشارقة تقدماً بأكثر من 200 مرتبة في هذا التصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي.

وأعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مضيفاً: إن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر ومتزايد على المستوى الدولي خلال السنوات الـخمس الماضية، بدعم وتوجيه وتحقيق لرؤية رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح مدير الجامعة: إن النتائج التفصيلية للتصنيف تشير إلى تحقيق الجامعة للتقدم الملحوظ في كل المؤشرات التي يعتمد عليها تصنيف التايمز للجامعات، والتي تعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية.

حيث جاءت الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية، التي أجريت في جامعة الشارقة في مقدمة تلك المؤشرات التي حققت فيها الجامعة نمواً ملحوظاً، ما يدل على جودة وأهمية تلك البحوث العلمية ورصانتها بصفتها مرجعاً علمياً للمزيد من البحوث والدراسات على المستوى الدولي.

وأشارت النتائج إلى أن النظرة الدولية للجامعة ومكانتها الدولية حققت تقدماً، حيث اتضح ذلك في التنوع الثقافي والاجتماعي للطلبة الدراسين فيها، وأعضاء هيئتها التدريسية، وكذلك تنوع المشاركات البحثية، ونشرها في مؤتمرات ومجلات ودوريات علمية متنوعة على المستوى الدولي.





بحوث

واشتمل التصنيف على أن جامعة الشارقة احتلت المرتبة الثالثة على مستوى الدولة، والمرتبة الـ 281 عالمياً في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية الرصينة، كما يجدر الإشارة إلى أن جامعة الشارقة ارتقت بما يزيد على 500 مرتبة عالمية، خلال السنوات الـ 4 الأخيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز