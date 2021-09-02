كندية دبي تبتكر تطبيقاً لمكافأة السلوكيات البيئية المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

طور فريق من طلاب الجامعة الكندية دبي حلاً مبتكراً لتحفيز العادات البيئية السليمة بين السكان في دبي. تم الاعتراف بالتطبيق، المعروف باسم HalaGreen، لنهجه الرائد من قبل لجنة من خبراء الصناعة، حيث تم تصنيفه من بين أفضل أربعة مقترحات في تحدي الابتكار لريادة الأعمال لعام 2021، والفوز بأفضل فكرة في فئة التأثير الاجتماعي للمسابقة.

HalaGreen هو ابتكار فريق Social Clout، وهو مجموعة متعددة التخصصات من الطلاب متمثلة في: رزان خواتمي، سيدرا فريد وسمران دسوزا من كلية الإدارة، ومن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عادل اليوسفي وهاجر بن منور. التطبيق عبارة عن منصة فريدة من نوعها تعالج العوائق التحفيزية للمسؤولية البيئية من خلال مكافأة الإجراءات المستدامة. في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير أو استخدام وسائل النقل المستدامة أو المشاركة في أعمال إيجابية أخرى متعلقة بالبيئة، فإنه بذلك يربح نقاطاً افتراضية تترجم إلى قسائم وامتيازات مع تجار التجزئة ومقدمي الخدمات المشاركين في المبادرة.

وقد كشفت الطالبة رزان خواتمي عن كيفية ظهور الفكرة، «إن تأثير تغير المناخ يتجاوز البيئة وإذا لم نتصرف بشكل إيجابي في هذا الصدد فإنه سوف يهدد بالتسبب في وفاة 250 ألف شخص إضافي كل عام ودفع أكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع. أردنا اتخاذ خطوة إيجابية من شأنها أن تساعد الأشخاص على إجراء تغييرات طويلة المدى في سلوكهم».

وتابعت الطالبة سدرا فريد: «اكتشفنا أن الإدراك البشري ليس سبباً مباشراً للقلق والنقص العام في الحافز لإجراء تغيير إيجابي. لذلك شرعنا في تثقيف الناس ومكافأتهم على تطوير العادات البيئية السليمة والإيجابية».

في حديثه عن مميزات التطبيق، كشف الطالب سمران دسوزا، «يتيح قسم التقرير في هذا التطبيق للمستخدمين تسجيل كل ما يفعلونه لدعم الاستدامة، من الإجراءات العملية مثل إعادة التدوير إلى الترويج للقضية من خلال المشاركة في الفعاليات والحملات. ويشتمل التطبيق أيضاً على قسم للاكتشاف، يربط المستخدمين بالأنشطة البيئية المحلية والمحتويات ذات الصلة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المنافذ الذي يمكنهم من خلالها استرداد نقاطهم».

ويهدف فريق Social Clout أولاً إلى طرح التطبيق في دبي. وقد أوضح الطالب عادل اليوسفي، «لقد أظهرت الأبحاث أن الجيل الحالي لديه اهتمام عميق بالتحديات البيئية وأن 70 % من الشباب يرغبون في إجراء تغييرات في أسلوب حياتهم لدعم الاستدامة. لهذا السبب، نبدأ باستهداف 380.000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في دبي».

بالنظر إلى المستقبل، أكد فريق العمل أن HalaGreen يمكن أن يوفر الزخم لحركة بيئية واسعة النطاق في دبي والإمارات العربية المتحدة وخارجها. وأشارت الطالبة/ هاجر بن منور بأن «هدفنا الأساسي هو بناء مجتمع مستدام يجمع بين الأشخاص النشطين والعلامات التجارية الجديرة بالثقة عبر مجموعة من القنوات الإعلامية لإحداث تغيير إيجابي للحفاظ على بيئتنا».

كجزء من مسابقة تحدي الابتكار لريادة الأعمال، تلقى الفريق التوجيه والدعم من برونو جريباي، المدير الإقليمي لشركة نيسان في إفريقيا - الشرق الأوسط - الهند، الذي صرح: «لقد أُعجبت بمشاركة الفريق، وكان لديهم فكرة واضحة حول محتوى هذا التطبيق، وكيف سيجذب الشباب وكيف سيزيد من الوعي بالقضايا البيئية. كان اقتراح العمل قوياً وكان عرضهم مقنعاً للغاية لأن مشروعهم كان منظماً بشكل جيد ومتحمسين له للغاية. يروج التطبيق لرسالة مفادها أن»حماية كوكبنا تبدأ بك"، وهو مبدأ مهم وأساسي. يمكن أن نشعر بدوافعهم وشغفهم، والذي يعد دائماً عاملاً قوياً للنجاح.

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