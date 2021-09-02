«الإمارات للتعليم المدرسي»: نتائج مراجعة امتحانات الإعادة مطابقة للمعلن عنها

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن فرق المؤسسة تجاوبت مع أولياء الأمور في مراجعة نتائج الطلبة الذي تبين عدم اجتيازهم امتحانات الإعادة، وتبين توافق نتائج المراجعة النهائية للنتائج المعلن عنها.

ووجهت المؤسسة أولياء الأمور بمراجعة إدارات المدارس للحصول على المزيد من المعلومات بشكل مفصل، موضحة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تلقت خلال الفترة الماضية، عدة تساؤلات من أولياء الأمور بخصوص نتائج امتحانات الإعادة، وأكدت المؤسسة حرصها الكبير على مستقبل الطلبة ودعمهم وفق سياستها المرتبطة بالتقييم والامتحانات، موضحة أن المسألة مرتبطة بعدد محدد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الإعادة.

ومن جهتها دعت المؤسسة الطلبة الذين سيلتحقون بالدوام المدرسي حضورياً يوم الأحد المقبل حسب الخطة التدريجية للعودة، إلى ضرورة البدء في إجراء فحص «PCR» لضمان الالتحاق بالدوام المدرسي.

ونوهت بتغير رقم مركز الدعم التقني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى رقم جديد 067017100، وحدد دليل «تصميم اليوم الدراسي» الصادر عن المؤسسة دوام المدارس واقعياً منذ الأسبوع الأول.

حيث يستهدف حضور 50% من صفوف الأول والثاني في الحلقة الأولى، وصفوف الخامس والسادس في الحلقة الثانية، وصفوف 9 وعاشر في الحلقة الثالثة فيما ينتظم الطلبة بشكل كامل في الأسبوع الثاني وبنسبة حضور 100% من الصف الأول وحتى الثاني عشر.

إجراءات

طبقت معظم المدارس الحكومية السيناريو الأول للتعليم خلال الأسبوع الأول من الدراسة بحيث يكون واقعياً يومياً للطلبة في الصفوف «الأول والثاني والثالث والرابع» بشرط ملاءمة المبنى المدرسي وتوفر الموارد البشرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبق المدارس التي تصنف ضمن المجموعة الخضراء هذا النوع من التعليم على أن يتم تطبيق أنواع التعلم المتعددة والواجب في الحصص الواقعية ويكون توقيت الدوام من الـ8 وحتى 2.20 للصفوف الأول والثاني ومن الساعة 9.30 وحتى الـ3.50 للصفين الرابع والخامس.

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