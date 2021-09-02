جامعة عجمان تبدأ الدراسة باعتماد نظام التعليم الهجين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت جامعة عجمان العام الدراسي الجديد باعتماد نظام التعليم الهجين، خلال الفصل الخريفي 2021/‏2022، بينما سيتم عقد امتحانات المنتصف والامتحانات النهائيّة في الحرم الجامعيّ.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: إن الجامعة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا حققت العديد من الإنجازات بفضل جهود كافة منتسبي جامعة عجمان، الذين ساهموا في نجاح المسيرة التعليميّة في ظل الظّروف الاستثنائيّة، كما أن الجامعة تتطلع إلى عام دراسي جديد ناجح بتضافر جهود الجميع.

وذلك بعد أن أكملت كافة الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الجائحة وسط الطلبة والهيئات التعليمية والعاملين في الجامعة.

نموذج

وأضاف: إنه نظراً لثبات فعاليّة اللقاحات المضّادة لـ«كوفيد 19»، تلقى أكثر من 2500 طالب وطالبة من جامعة عجمان التّطعيم حتى الآن، داعياً كافة الطلبة للحصول على اللّقاح في أقرب وقت ممكن، وتحميل شهادة التطعيم الخاصة بهم على نظام الطلب عبر الإنترنت «ORS».

ويتعيّن على الأشخاص المعفيّين من اللّقاح لأسباب صحيّة القيام بتعبئة نموذج الإعفاء على تطبيق «كوفيد 19 الإمارات» وتقديمه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تعتبر الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحديد أهليتهم للحصول على الإعفاء ومن ثم، يجب تقديم شهادة الإعفاء من اللقاح الرسمية إلى إدارة الجامعة، مبيناً أن جامعة عجمان ستواصل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة.

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