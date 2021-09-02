«خليفة التربوية»: البحث العلمي طريق النهوض في العصر الرقمي

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية ودور البحوث التربوية في الارتقاء بمختلف عناصر العملية التعليمية من طالب ومعلم وبيئة مدرسية، وذلك استناداً إلى الآثار الإيجابية لهذه البحوث التي تتناول قضايا ميدانية تتعلق بالشأن التربوي والأكاديمي، وتسلط من خلالها الضوء على آليات ابتكار الحلول المناسبة واستشراف المستقبل لمواجهة هذه التحديات وتلك القضايا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بعد حول «مجال البحوث التربوية»، والتي تم خلالها عرض فيديو تعريفي عن الجائزة ورسالتها والمجالات المطروحة في الدورة الخامسة عشرة 2021 - 2022 وآليات الترشح لكل مجال منها، خاصة في ضوء التطوير الشامل الذي أنجزته الجائزة لموقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية.

وقال الدكتور عبد الله المنيزل، محكم مجال البحوث التربوية، خلال الورشة، إن البحث العلمي في أي مجال من المجالات يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه أي مجتمع من المجتمعات التي تسعى لتحقيق النمو والتقدم ومواكبة متطلبات العصر والتخطيط للمستقبل. من جهته تطرق الدكتور علاء الدين عبد الحميد، الفائز بمجال البحوث التربوية للدورة الـ 14 للجائزة خلال الورشة إلى دور وأهمية جائزة خليفة التربوية.

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