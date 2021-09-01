«الروح الإيجابية» تُسعد الطلبة بفعاليات العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فعاليات خاصة بالعودة إلى المدارس لطلبة مدرسة الثاني من ديسمبر، هدفت إلى إسعادهم، وتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي.

أكد العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع بالوكالة، أن فعاليات العودة إلى المدارس، تأتي في إطار أجندة عمل مبادرة «الروح الإيجابية» السنوية، الهادفة إلى إسعاد الطلبة، مع بداية العام الدراسي الجديد.

مبادرة

وأوضح العميد شهيل، أن الفعالية تأتي في إطار مبادرة الروح الإيجابية، التي تتضمن تنفيذ برامج توعوية وثقافية، تهدف إلى توعية الفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة، وتقاليد مجتمعنا الأصيلة، التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما تسهم في صقل شخصياتهم، وتعزز الثقة لديهم.

ولفت العميد شهيل، إلى أن مبادرة «الروح الإيجابية»، تهدف أيضاً إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي في الأحياء السكنية، عبر فعاليات تطوعية ومجتمعية، متمنياً للطلبة عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات.

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير مُنسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن فعاليات العودة إلى المدارس، هدفت إلى إسعاد الطلبة، لافتةً إلى أن الفعاليات تضمنت عروضاً خاصة بالكلاب البوليسية، والتقاط الطلبة صوراً مع السيارات الفارهة لشرطة دبي، ودمُية الشرطية «آمنة»، إلى جانب مشاهدة إضاءة عروض ليزر، قدمها السيد حمد الظاهري، ما أسعد الطلبة، وأدخل البهجة في صدورهم.

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