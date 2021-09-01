شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «العودة الآمنة للمدارس»

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عودة آمنة للمدارس» على مستوى المديريات والمراكز التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة وركزت على تأمين عودة الطلاب إلى المدارس بتقديم الدعم في المحافظة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، مؤكدة اهتمامها بتكثيف التوعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والتعريف بالقوانين والأنظمة حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم وعودتهم من المدارس.

وكثفت دوريات مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية تواجدها في مختلف المناطق لتنظيم حركة السير وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بأنظمة السير والمرور.

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